Хмельницкая область встретила президента Украины

17:11 09 Сентябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский приехал в Хмельницкую область, чтобы проверить ход работ в рамках программы " Большое строительство" и ознакомиться со Стратегией развития региона.



Отмечается, что глава государства проверил, как идет реконструкция участка автомобильной дороги Р-48 Каменец-Подольский-Сатанов-Войтовцы-Белогорье и осмотрел участок, длиной 28,9 км, от поселка Сатанов до села Войтовцы.

"Когда вы приезжали, вы сказали: давайте ее сделаем. 3 июня была поставлена задача, и до конца сезона мы ее сделаем", - пообещал президенту глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По его словам, в начале июля ткущего года правительство выделило 210 миллионов гривен на проведение текущего среднего ремонта. Подрядчики начали обновление трассы 18 августа. Сейчас участок готов на 70%.

Всего в Хмельницкой области в этом году планируется отремонтировать 217,6 км дорог государственного значения и 137 км - местного. Президент поручил увеличить количество обновленных дорог местного значения. "Сейчас это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства принял участие в презентации проекта Стратегии развития региона до 2027 года.

Кроме того, президент посетил Хмельницкий политехнический колледж Национального университета "Львовская политехника". Зеленскому представили компьютерные системы, позволяющие строить любой процесс хозяйствования с помощью автоматизированной системы управления. Также показали 3D-принтер, который может создавать сложные механизмы за один раз.



Кроме того, студенты продемонстрировали тренажер для совершенствования навыков практического управления автомобилем.

"Аналоги стоят 200 тысяч гривен, а этот обошелся лишь в 16 тысяч гривен", - похвастался студент-разработчик.

Также глава государства принял участие в телемосте "Студенчество объединяет Украину", во время которого на связи с Хмельницким были студенты Мариупольского строительного колледжа. Президент подчеркнул, что приветствует любое объединение Украины. Ведь это "гарантирует нашу независимость и суверенитет".

"Вы - на большом расстоянии, но расстояние между вами - уверен, ее больше нет. И там, и здесь люди одинаковы. Одинаково молодые, одинаково красивые, вижу это даже через маски, вижу одинаковую, очень патриотическую одежду", - сказал Зеленский.





Глава государства поинтересовался у мариупольских студентов, слышат ли они выстрелы. Ему ответили, что сейчас, во время перемирия, в городе - а это в 15 км от линии разграничения - все спокойно.