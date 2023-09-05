Херсонские коллаборационисты планируют переместиться в Крым
15:51 14 августа Киев, Украина
Херсонские
коллаборационисты, сотрудничающие с российскими войсками, планируют переместить свое оккупационное "правительство" во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Фейсбуке.
"Херсонщина. Есть информация, что так называемое оккупационное правительство планируют переместить с Арабатской Стрелки в Крым", - отметил Хлань.
По его словам, оставаться в области для россиян и предателей становится слишком опасным.
"Российские военные и коллаборационисты собираются на Арабатской Стрелке - там размещают и "администрации", и проводят боевые учения. Однако оставаться в области становится слишком опасно. В Херсоне и области увеличивается количество партизан, которые наносят удары по российским оккупантам. Российские военные уже начинают понимать, что они здесь не хозяева, и их ждут большие проблемы", - заявил Хлань.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии