Херсонские коллаборационисты планируют переместиться в Крым

По его словам, оставаться в области для россиян и предателей становится слишком опасным.

"Российские военные и коллаборационисты собираются на Арабатской Стрелке - там размещают и "администрации", и проводят боевые учения. Однако оставаться в области становится слишком опасно. В Херсоне и области увеличивается количество партизан, которые наносят удары по российским оккупантам. Российские военные уже начинают понимать, что они здесь не хозяева, и их ждут большие проблемы", - заявил Хлань.