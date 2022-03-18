Херсонщина нуждается в гуманитарной поддержке, - Денисова

Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в Telegram.
Также в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением.
Российские военные обстреливают мирное население, выходящее на протестные митинги.
Денисова подчеркнула, что подобные действия войск российской федерации с мирным населением являются грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Омбудсмен призвала международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии и произвола России на территории Украины.
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