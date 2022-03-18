Херсонщина нуждается в гуманитарной поддержке, - Денисова

06:25 17 марта Киев, Украина

Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в Telegram.
«Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Доставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов рашистских оккупантов», – подчеркнула она.
Также в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением.

Российские военные обстреливают мирное население, выходящее на протестные митинги.

Денисова подчеркнула, что подобные действия войск российской федерации с мирным населением являются грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен призвала международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии и произвола России на территории Украины. 