Херсонцев призвали не подходить к мостам, потому что без их уничтожения область не освободить

09:16 23 августа Киев, Украина

Херсонцев призывают держаться как можно дальше от мостов.

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.



По словам Соболевского, понимая, что Вооруженные силы Украины не дадут воспользоваться стационарными мостами, российские войска продолжают ускоренными темпами возводить альтернативные конструкции для переправы личного состава и подвоза боеприпасов. Он отметил, что любой мост в Херсонской области сегодня – это объект инфраструктуры, который оккупанты используют в военных целях.