Херсон почти полностью находится под контролем украинских войск

"Учитывая все угрозы и риски, что несет с собой нагнетание обстановки в регионе, связанное с поражениями вражеских сил на фронте, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и источникам информации. Доверяйте силам обороны и не извещайте врага об их действиях ради вашей же безопасности и защиты", - призвал он.