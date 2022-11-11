Херсон "почти полностью" находится под контролем украинских войск, но пока что там продолжается операция.
Об этом заявил советник Минобороны Украины Юрий Сак, сообщает ВВС.
Чиновник в комментарии журналистам сообщил, что Украина почти полностью восстановила контроль над Херсоном, который девять месяцев находился в оккупации.
Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров подчеркнул, что на фоне этих новостей украинцам не стоит забывать о безопасности: необходимо реагировать на все сигналы воздушной тревоги и доверять официальным источникам информации.
Об этом заявил советник Минобороны Украины Юрий Сак, сообщает ВВС.
Чиновник в комментарии журналистам сообщил, что Украина почти полностью восстановила контроль над Херсоном, который девять месяцев находился в оккупации.
Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров подчеркнул, что на фоне этих новостей украинцам не стоит забывать о безопасности: необходимо реагировать на все сигналы воздушной тревоги и доверять официальным источникам информации.
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