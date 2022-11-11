Херсон почти полностью находится под контролем украинских войск

18:05 11 ноября Киев, Украина

Херсон "почти полностью" находится под контролем украинских войск, но пока что там продолжается операция.

Об этом заявил советник Минобороны Украины Юрий Сак, сообщает ВВС.

Чиновник в комментарии журналистам сообщил, что Украина почти полностью восстановила контроль над Херсоном, который девять месяцев находился в оккупации.

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров подчеркнул, что на фоне этих новостей украинцам не стоит забывать о безопасности: необходимо реагировать на все сигналы воздушной тревоги и доверять официальным источникам информации.
 
"Учитывая все угрозы и риски, что несет с собой нагнетание обстановки в регионе, связанное с поражениями вражеских сил на фронте, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и источникам информации. Доверяйте силам обороны и не извещайте врага об их действиях ради вашей же безопасности и защиты", - призвал он.