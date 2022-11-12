Херсон освобожден. Как будут развиваться события на фронте?

11:35 12 ноября Киев, Украина

9 ноября министр обороны рф Сергей Шойгу отдал приказ вывести войска с правого берега Херсонщины. Первые известия о входе ВСУ в Херсон появились в соцсетях днем 11 ноября. Ближе к вечеру освобождение Херсона подтвердило Минобороны Украины.

По оценке президента США Джо Байдена, приказ россии отвести войска с западного берега Днепра в районе Херсона - единственного областного центра, захваченного россией с начала полномасштабного вторжения - свидетельствует о "настоящих проблемах" Москвы.

По убеждению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, россия "медленно проигрывает" в войне в Украине. Минобороны Британии также сообщило, что в скором времени завершит доставку Украине 1000 дополнительных ракет "земля-воздух".

Однако оккупанты готовятся к обороне уже в Крыму - восстанавливают траншеи вблизи КПВВ "Чонгар" и Армянска. Об этом свидетельствуют, в частности, спутниковые снимки, которые обнародовал OSINT-специалист Бенджамин Питтер, сообщает 24 канал.

Впрочем, действия ВСУ должны свести эти планы к нулю. Как отметил 10 ноября в комментарии Financial Times советник Минобороны Украины Сергей Кузан, деоккупация Херсона будет "очень большим ударом по российским силам": ведь Херсонская область связывает материковую Украину с временно оккупированным россией полуостровом Крым, а Херсон расположен примерно в 100 км от узкого перешейка, которым оккупанты перевозят боеприпасы с больших баз на полуострове. В результате деоккупации Херсона три важных дороги, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажутся в пределах досягаемости огня ВСУ.

К тому же, 10 ноября ВСУ освободили город Снигиревка Николаевской области: это был важный пункт обороны и логистический узел для российских войск на херсонском направлении.

"Это большая заслуга наших Вооруженных Сил, в частности, артиллерии и авиации, они выносили там склады врага, - оценил освобождение Херсона в эфире своего YouTube-канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. - Все ожидали, когда потенциал российской группировки на правом берегу будет снижен до нуля, того момента, когда россияне начнут бежать. И вот этот день наступил. Это решение со стороны российского командования было вопросом времени, главная его суть в том, что чем позже о нем было бы объявлено, тем больший вред мы бы нанесли. Это решение продиктовано не гуманностью, о чем говорил Шойгу. Суровикин, как ни странно, сказал правду: мы додавили россиян, вставших перед дилеммой - либо полностью угробить 40-тысячную группировку на правом берегу, либо попытаться ее сохранить. Они приняли второе решение".

Как уточнил А. Жданов, у "мобиков", заменивших на правом берегу кадровых российских военных, теперь осталось два варианта: погибнуть или сдаться в плен ВСУ.

В то же время эксперт прогнозирует, что оккупанты могут частично перебросить своих военных с левого берега Днепра на донецкое направление. Туда, по его словам, россияне бросили Тихоокеанскую морскую пехоту для усиления наступления в районе Угледара - потому что им сейчас нужна победа, чтобы перекрыть позорное политическое решение по сдаче Херсона.

По мнению А. Жданова, это делается для дальнейшей атаки на Славянск - чтобы возобновить подачу воды в Донецк, без чего этот город зимой оккупантам придется эвакуировать или покинуть, как и Херсон.