Херсон освобожден. Как будут развиваться события на фронте?

9 ноября министр обороны рф Сергей Шойгу отдал приказ вывести войска с правого берега Херсонщины. Первые известия о входе ВСУ в Херсон появились в соцсетях днем 11 ноября. Ближе к вечеру освобождение Херсона подтвердило Минобороны Украины.
По оценке президента США Джо Байдена, приказ россии отвести войска с западного берега Днепра в районе Херсона - единственного областного центра, захваченного россией с начала полномасштабного вторжения - свидетельствует о "настоящих проблемах" Москвы.
По убеждению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, россия "медленно проигрывает" в войне в Украине. Минобороны Британии также сообщило, что в скором времени завершит доставку Украине 1000 дополнительных ракет "земля-воздух".
Однако оккупанты готовятся к обороне уже в Крыму - восстанавливают траншеи вблизи КПВВ "Чонгар" и Армянска. Об этом свидетельствуют, в частности, спутниковые снимки, которые обнародовал OSINT-специалист Бенджамин Питтер, сообщает 24 канал.
Впрочем, действия ВСУ должны свести эти планы к нулю. Как отметил 10 ноября в комментарии Financial Times советник Минобороны Украины Сергей Кузан, деоккупация Херсона будет "очень большим ударом по российским силам": ведь Херсонская область связывает материковую Украину с временно оккупированным россией полуостровом Крым, а Херсон расположен примерно в 100 км от узкого перешейка, которым оккупанты перевозят боеприпасы с больших баз на полуострове. В результате деоккупации Херсона три важных дороги, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажутся в пределах досягаемости огня ВСУ.
К тому же, 10 ноября ВСУ освободили город Снигиревка Николаевской области: это был важный пункт обороны и логистический узел для российских войск на херсонском направлении.
Как уточнил А. Жданов, у "мобиков", заменивших на правом берегу кадровых российских военных, теперь осталось два варианта: погибнуть или сдаться в плен ВСУ.
В то же время эксперт прогнозирует, что оккупанты могут частично перебросить своих военных с левого берега Днепра на донецкое направление. Туда, по его словам, россияне бросили Тихоокеанскую морскую пехоту для усиления наступления в районе Угледара - потому что им сейчас нужна победа, чтобы перекрыть позорное политическое решение по сдаче Херсона.
По мнению А. Жданова, это делается для дальнейшей атаки на Славянск - чтобы возобновить подачу воды в Донецк, без чего этот город зимой оккупантам придется эвакуировать или покинуть, как и Херсон.
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