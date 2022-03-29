Харьковская область: оперативная информация по состоянию на утро 29 марта 2022 от ГСЧС Украины

За сутки с 28 по 29 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 38 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров вызванных обстрелами 19 выездов, 13 раз выездили на тушение пожаров в экосистемах, 2 раза для помощи населению.
Наибольшие обстрелы в течение суток враг нанес по жилым массивам Киевского района Харькова, где произошло 9 пожаров, а также по частному сектору города Люботин Харьковского района, где сразу пылало 7 жилых зданий. Также службы спасения привлекались к тушению 3 пожара в Чугуевском районе области.
На одном из пожаров в городе Люботин спасатели изъяли из-под завала тело погибшего мужчины. Еще два человека: мужчину и женщину удалось спасти.
Пиротехнические подразделения ГСЧС также обезвредили артиллерийские боеприпасы и остатки ракет. Было осуществлено 37 привлечений и обезврежено 56 взрывоопасных предметов.
Наибольшие обстрелы в течение суток враг нанес по жилым массивам Киевского района Харькова, где произошло 9 пожаров, а также по частному сектору города Люботин Харьковского района, где сразу пылало 7 жилых зданий. Также службы спасения привлекались к тушению 3 пожара в Чугуевском районе области.
На одном из пожаров в городе Люботин спасатели изъяли из-под завала тело погибшего мужчины. Еще два человека: мужчину и женщину удалось спасти.
Пиротехнические подразделения ГСЧС также обезвредили артиллерийские боеприпасы и остатки ракет. Было осуществлено 37 привлечений и обезврежено 56 взрывоопасных предметов.
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