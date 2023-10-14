ХАМАС заявил, что приветствует "усилия россии" и ценит "позицию" путина

13:20 14 октября Киев, Украина

Россия известна своим взаимодействием с террористическими и радикальными организациями, и не секрет, что во всех возникающих военных конфликтах всегда найдется российский след. Не стала исключением из круга "близких друзей путина" и ХАМАС.

Именно поэтому исламская группировка, управляющая Газой, заявила 14 октября, что приветствует "неутомимые усилия россии, направленные на прекращение агрессии Израиля" против боевиков. Об этом сообщает CNN.

"Мы ценим позицию президента россии Владимира путина по поводу сионистской агрессии против нашего народа и его непринятия осады Газа, прекращения поставок гуманитарной помощи и нападений на безопасное гражданское население", - говорится в заявлении ХАМАС.

Ранее российский диктатор путин призвал обе стороны в боевых действиях между Израилем и ХАМАСом "минимизировать или свести к нулю" жертвы среди гражданского населения.

Издание отметило циничность заявлений путина, ведь россия продолжает безжалостную военную кампанию против Украины и находится под следствием Международного уголовного суда за преступления против человечности.

Ранее сообщалось, что путин нашел "причины" войны в Израиле. По мнению главы Кремля, Израиль "занял часть палестинских земель", а США "пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке".