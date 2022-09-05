Хакеры помогли ВСУ уничтожить базу рф возле оккупированного Мелитополя
12:42 05 сентября Киев, Украина
Украинские хакеры помогли ВСУ уничтожить базу противника возле временно оккупированного Мелитополя.
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Украинские хакеры из группы Hackyourmom установили координаты российской военной базы возле Мелитополя, используя фейковые аккаунты привлекательных девушек. И тут "Cherchez la femme". И база вражеская - ВСЕ! - Держим строй и вместе к Победе!" - пишет Братчук.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии