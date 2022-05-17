Хакерская атака на МИД Литвы. Произошла утечка засекреченной информации

09:17 13 августа Киев, Украина

Очередная хакерская атака на информационные базы международного значения произошла 12 августа. По сообщению, исходящему от президента Литвы Гитанаса Науседу, в результате кибератаки на МИД страны произошла утечка засекреченной информации.

"Есть основания полагать, что хакеры во время атаки на МИД Литвы могли получить доступ к документам под грифом секретности", - заявил литовский лидер. "Мы оценим ущерб, нанесенный этой кибератакой, – сказал Науседа.

По его словам, утечка этой информации может нанести значительный ущерб "прежде всего союзникам" Литвы. Он сказал, что не может раскрыть детали.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас предположил, что за атакой скорее всего стояли российские спецслужбы.

В свою очередь, LRT сообщает, что злоумышленники могли получить доступ к более 1,5 млн писем из переписки с посольствами других стран и НАТО, в том числе по "Северному потоку-2", отношениям с Беларусью и Китаем.

Ранее в Пентагоне рассказали, как определяют хакеров из РФ. По их словам, вирусы, разработанные действующими на территории России хакерами, не заражают компьютеры, на которых русский язык установлен по умолчанию.