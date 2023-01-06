Гутерриш распустил миссию по установлению фактов убийства военных в Еленовке

09:23 06 января Киев, Украина





Об этом 5 января сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, говорится в пресс-релизе ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению фактов удара по колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области. Причина - в ООН "не почувствовали" "достаточных условий" для развертывания миссии.Об этом 5 января сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, говорится в пресс-релизе ООН.

"Генеральный секретарь решил расформировать свою миссию по установлению фактов по инциденту 29 июля 2022 года в Еленовке в Украине из-за отсутствия условий, необходимых для развертывания миссии на месте", — говорится в сообщении.

О создании миссии по установлению фактов было объявлено 3 августа 2022 года.



На вопрос о том, кто виноват в срыве работы миссии, представитель ООН сказал: "Основная причина – это гарантии безопасности. У нас было политическое соглашение. Но для такой сложной, деликатной и опасной миссии посмотрим правде в глаза, что такое зона активных боевых действий. Нам нужны четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон, и мы не чувствовали, что получили их".



Дюжаррик не исключил, что миссию возобновят, когда ООН получит достаточные гарантии.



На вопрос о том, что ООН потратила 5 месяцев и должна отчитаться перед семьями погибших, он отметил, что "пять месяцев – это долгий срок, и я могу вам сказать, что мы пытались... очень настойчиво. Как только мы ощутим, что имеем надлежащие гарантии безопасности и можем идти, миссия будет возобновлена".

Напомним, в Еленовке россия удерживает украинцев, во время удара 29 июля там погибли более 50 украинских военнопленных. Украина назвала это массовым убийством со стороны рф и потребовала расследования.