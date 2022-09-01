17:25 11 августа Киев, Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал срочно ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном в четверг, 11 августа.

"Я призываю вооруженные силы российской федерации и Украины немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции и не наносить удары по ее объектам или окрестностям", – заявил Гутерриш.

Генсек ООН "настоятельно призвал" вывести любой военный персонал и технику с АЭС и воздерживаться от любого дальнейшего размещения сил и техники на объекте.

"Объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района", – подчеркнул Гутерриш.

Также он призвал стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ на Запорожскую АЭС.