Гутерреш рассказал, как избавиться от продовольственного кризиса

19:06 01 июня Киев, Украина

Без возварта продовольствия Украины и удобрений россии завершение кризиса невозможно.

 
Для этого война в Украине "должна закончиться сейчас же".

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
 
"Война должна закончиться сейчас же", - сказал он, отметив, что война в Украине "создает страдания и опустошение".
 
По словам генсека, украинское производство продуктов питания и российское производство удобрений должны вернуться на мировой рынок.

Гутерреш также призвал к быстрым решениям по противодействию продовольственному кризису, который может возникнуть в результате войны и, прежде всего, затронуть развивающиеся страны.

Кроме того, Гутерреш заявил о прогрессе в разблокировании экспорта украинского зерна. По его словам, переговоры идут крайне сложно и конкретного соглашения пока нет, но есть надежда и желание достичь результата. Гутерреш рассчитывает на пакетную договоренность.
 
"Нет эффективного решения продовольственного кризиса без реинтеграции продуктов питания украинского производства, а также продуктов питания и удобрений, произведенных в России, на мировые рынки - несмотря на войну. Я продолжаю прилагать все возможные усилия для продвижения диалога", - сказал генсек.