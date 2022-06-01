Гутерреш рассказал, как избавиться от продовольственного кризиса

19:06 01 июня Киев, Украина

Без возварта продовольствия Украины и удобрений россии завершение кризиса невозможно.

Для этого война в Украине "должна закончиться сейчас же".



Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"Война должна закончиться сейчас же", - сказал он, отметив, что война в Украине "создает страдания и опустошение".

По словам генсека, украинское производство продуктов питания и российское производство удобрений должны вернуться на мировой рынок.



Гутерреш также призвал к быстрым решениям по противодействию продовольственному кризису, который может возникнуть в результате войны и, прежде всего, затронуть развивающиеся страны.



Кроме того, Гутерреш заявил о прогрессе в разблокировании экспорта украинского зерна. По его словам, переговоры идут крайне сложно и конкретного соглашения пока нет, но есть надежда и желание достичь результата. Гутерреш рассчитывает на пакетную договоренность.