Гутерреш рассказал, как избавиться от продовольственного кризиса

Без возварта продовольствия Украины и удобрений россии завершение кризиса невозможно.
Для этого война в Украине "должна закончиться сейчас же".
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
По словам генсека, украинское производство продуктов питания и российское производство удобрений должны вернуться на мировой рынок.
Гутерреш также призвал к быстрым решениям по противодействию продовольственному кризису, который может возникнуть в результате войны и, прежде всего, затронуть развивающиеся страны.
Кроме того, Гутерреш заявил о прогрессе в разблокировании экспорта украинского зерна. По его словам, переговоры идут крайне сложно и конкретного соглашения пока нет, но есть надежда и желание достичь результата. Гутерреш рассчитывает на пакетную договоренность.
Гутерреш также призвал к быстрым решениям по противодействию продовольственному кризису, который может возникнуть в результате войны и, прежде всего, затронуть развивающиеся страны.
Кроме того, Гутерреш заявил о прогрессе в разблокировании экспорта украинского зерна. По его словам, переговоры идут крайне сложно и конкретного соглашения пока нет, но есть надежда и желание достичь результата. Гутерреш рассчитывает на пакетную договоренность.
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