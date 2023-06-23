ГУР составило прогноз развития войны: изменения на фронте в ближайшие месяцы

12:51 23 июня Киев, Украина





Это было заявлено Вадимом Скибицким, замглавой ГУР Минобороны Украины, в интервью.



Ожидается, что



Скибицкий отметил, что в настоящий момент можно дать уверенный прогноз только на ближайшие 2-3 месяца. Главное управление разведки (ГУР) составило прогноз развития событий войны в ближайшие месяцы. Прогнозируется, что в течение лета ситуация на фронте может претерпеть значительные изменения.Это было заявлено Вадимом Скибицким, замглавой ГУР Минобороны Украины, в интервью.Ожидается, что активные боевые действия будут продолжаться до конца лета. Однако ход осенне-зимней кампании в значительной степени будет зависеть от способности российской федерации восстановить свои потери.Скибицкий отметил, что в настоящий момент можно дать уверенный прогноз только на ближайшие 2-3 месяца.

"Ожидается продолжение активных боевых действий, как наступательного, так и оборонительного характера, поскольку наша стратегическая цель заключается в освобождении всех наших территорий. Россия будет стремиться выполнить свои задачи, чтобы определить, завершила ли она свою 'специальную военную операцию' или нет", - считает Скибицкий.

По его словам, к середине лета станет понятно, сможет ли россия реализовать свои планы по модернизации, перегруппировке и формированию новых соединений.