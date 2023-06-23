ГУР составило прогноз развития войны: изменения на фронте в ближайшие месяцы

Главное управление разведки (ГУР) составило прогноз развития событий войны в ближайшие месяцы. Прогнозируется, что в течение лета ситуация на фронте может претерпеть значительные изменения.
Это было заявлено Вадимом Скибицким, замглавой ГУР Минобороны Украины, в интервью.
Ожидается, что активные боевые действия будут продолжаться до конца лета. Однако ход осенне-зимней кампании в значительной степени будет зависеть от способности российской федерации восстановить свои потери.
Скибицкий отметил, что в настоящий момент можно дать уверенный прогноз только на ближайшие 2-3 месяца.
Это было заявлено Вадимом Скибицким, замглавой ГУР Минобороны Украины, в интервью.
Ожидается, что активные боевые действия будут продолжаться до конца лета. Однако ход осенне-зимней кампании в значительной степени будет зависеть от способности российской федерации восстановить свои потери.
Скибицкий отметил, что в настоящий момент можно дать уверенный прогноз только на ближайшие 2-3 месяца.
По его словам, к середине лета станет понятно, сможет ли россия реализовать свои планы по модернизации, перегруппировке и формированию новых соединений.
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