ГУР: россия готовит техногенную катастрофу на заводе Крымский титан

15:22 12 июня Киев, Украина





Сообщение об этом было опубликовано 12 июня.



Согласно данным, российские захватчики планируют эвакуировать местные "власти" и население и заминировать химический завод.



Разведка утверждает, что в результате взрыва Каховской ГЭС северо-крымский канал остался без воды, что серьезно нарушило производственные процессы до критического уровня. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские силы оккупации готовятся к осуществлению потенциальной техногенной катастрофы на заводе Крымский титан , расположенном во временно оккупированном Армянске на севере Крыма.Сообщение об этом было опубликовано 12 июня.Согласно данным, российские захватчики планируют эвакуировать местные "власти" и население и заминировать химический завод.Разведка утверждает, что в результате взрыва Каховской ГЭС северо-крымский канал остался без воды, что серьезно нарушило производственные процессы до критического уровня.

"Российские силы считают невозможным восстановить нормальную работу завода в минимально требуемом режиме. В информационной среде временно оккупированного Армянска появились сведения о возможном прекращении работы Крымского титана. В то же время инженерные подразделения оккупационной армии Московии в последние несколько дней заминировали рабочие помещения предприятия, которые в настоящее время продолжают функционировать, а также разместили взрывчатку на территории завода и его окрестностях", - заявили представители ГУР.



Военные добавили, что планируемый теракт со стороны российских захватчиков приведет к искусственной техногенной катастрофе, имеющей ужасные последствия.

"На Крымском титане используется около 200 тонн аммиака в процессе холодильного оборудования. В случае взрыва на заводе, аммиачное облако распространится на прилегающие районы в зависимости от направления ветра всего за полчаса", - говорится в сообщении.

Прежде всего, под угрозой окажутся оккупированные город Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.