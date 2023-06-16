ГУР: россия готовит техногенную катастрофу на заводе Крымский титан

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские силы оккупации готовятся к осуществлению потенциальной техногенной катастрофы на заводе Крымский титан, расположенном во временно оккупированном Армянске на севере Крыма.
Сообщение об этом было опубликовано 12 июня.
Согласно данным, российские захватчики планируют эвакуировать местные "власти" и население и заминировать химический завод.
Разведка утверждает, что в результате взрыва Каховской ГЭС северо-крымский канал остался без воды, что серьезно нарушило производственные процессы до критического уровня.
Сообщение об этом было опубликовано 12 июня.
Согласно данным, российские захватчики планируют эвакуировать местные "власти" и население и заминировать химический завод.
Разведка утверждает, что в результате взрыва Каховской ГЭС северо-крымский канал остался без воды, что серьезно нарушило производственные процессы до критического уровня.
Военные добавили, что планируемый теракт со стороны российских захватчиков приведет к искусственной техногенной катастрофе, имеющей ужасные последствия.
Прежде всего, под угрозой окажутся оккупированные город Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.
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