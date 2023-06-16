ГУР: россия готовит техногенную катастрофу на заводе Крымский титан

15:22 12 июня Киев, Украина

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские силы оккупации готовятся к осуществлению потенциальной техногенной катастрофы на заводе Крымский титан, расположенном во временно оккупированном Армянске на севере Крыма.

Сообщение об этом было опубликовано 12 июня.

Согласно данным, российские захватчики планируют эвакуировать местные "власти" и население и заминировать химический завод.

Разведка утверждает, что в результате взрыва Каховской ГЭС северо-крымский канал остался без воды, что серьезно нарушило производственные процессы до критического уровня.
 
"Российские силы считают невозможным восстановить нормальную работу завода в минимально требуемом режиме. В информационной среде временно оккупированного Армянска появились сведения о возможном прекращении работы Крымского титана. В то же время инженерные подразделения оккупационной армии Московии в последние несколько дней заминировали рабочие помещения предприятия, которые в настоящее время продолжают функционировать, а также разместили взрывчатку на территории завода и его окрестностях", - заявили представители ГУР.

Военные добавили, что планируемый теракт со стороны российских захватчиков приведет к искусственной техногенной катастрофе, имеющей ужасные последствия.
 
"На Крымском титане используется около 200 тонн аммиака в процессе холодильного оборудования. В случае взрыва на заводе, аммиачное облако распространится на прилегающие районы в зависимости от направления ветра всего за полчаса", - говорится в сообщении.
 
Прежде всего, под угрозой окажутся оккупированные город Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.