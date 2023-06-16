ГУР: российские спецгруппы причастны к уничтожению Каховской ГЭС

16:54 09 июня Киев, Украина

Россия привлекла отдельные специальные группы для минирования и уничтожения плотины Каховской гидроэлектростанции, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"О случайности речь не идет - это целенаправленный подрыв изнутри. Была подложена взрывчатка. Сейчас СБУ совместно с другими органами проводит производство", - отметил чиновник.

По его словам, соответствующие службы рассматривают вероятные сценарии и последствия взрыва ГЭС россиянами.



Юсов также подтвердил предварительные данные, приведенные украинскими чиновниками, о причастности к уничтожению плотины 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил рф. В то же время, на Каховской ГЭС действовали и специальные подразделения российских войск, добавил разведчик.

"То, что озвучивалось Подоляком (советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк — ред.) и Гуменюк (руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк — ред.) относительно людей, которые делали — это правда. Но кроме отвечавших подразделений были привлечены отдельные спецгруппы. И на этапе закладки, и на этапе подрыва", - пояснил Юсов.