ГУР: российские спецгруппы причастны к уничтожению Каховской ГЭС

Россия привлекла отдельные специальные группы для минирования и уничтожения плотины Каховской гидроэлектростанции, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
По его словам, соответствующие службы рассматривают вероятные сценарии и последствия взрыва ГЭС россиянами.
Юсов также подтвердил предварительные данные, приведенные украинскими чиновниками, о причастности к уничтожению плотины 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил рф. В то же время, на Каховской ГЭС действовали и специальные подразделения российских войск, добавил разведчик.
Служба безопасности 9 июня заявила, что получила подтверждение того, что дамбу Каховской гидроэлектростанции взорвала российская диверсионная группа. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, полученный СБУ.
Кроме того, ученые из Норвегии зафиксировали сейсмические сигналы, которые подтверждают взрыв, произошедший вблизи Каховской гидроэлектростанции в ночь ее разрушения.
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