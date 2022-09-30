ГУР рассказало, как проводились псевдореферендумы на оккупированных территориях

16:15 30 сентября Киев, Украина

Псевдореферендумы координировались администрацией президента россии и сопровождались мощной информационной кампанией, нацеленной на Европу.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью военному телевидению Украины.



Он отметил, что на захваченных украинских территориях постоянно находились российские чиновники, а представители федеральных органов рф оказывали помощь так называемым избирательным комиссиям.



По словам Скибицкого, россия провела мощную информационную кампанию, основной целью которой было убеждение европейской общественности в соблюдении оккупантами норм международного права.