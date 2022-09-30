ГУР рассказало, как проводились псевдореферендумы на оккупированных территориях

Псевдореферендумы координировались администрацией президента россии и сопровождались мощной информационной кампанией, нацеленной на Европу.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью военному телевидению Украины.
Он отметил, что на захваченных украинских территориях постоянно находились российские чиновники, а представители федеральных органов рф оказывали помощь так называемым избирательным комиссиям.
По словам Скибицкого, россия провела мощную информационную кампанию, основной целью которой было убеждение европейской общественности в соблюдении оккупантами норм международного права.
Он отметил, что на захваченных украинских территориях постоянно находились российские чиновники, а представители федеральных органов рф оказывали помощь так называемым избирательным комиссиям.
По словам Скибицкого, россия провела мощную информационную кампанию, основной целью которой было убеждение европейской общественности в соблюдении оккупантами норм международного права.
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