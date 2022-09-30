ГУР рассказало, как проводились псевдореферендумы на оккупированных территориях

16:15 30 сентября Киев, Украина

Псевдореферендумы координировались администрацией президента россии и сопровождались мощной информационной кампанией, нацеленной на Европу.

 
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью военному телевидению Украины.

Он отметил, что на захваченных украинских территориях постоянно находились российские чиновники, а представители федеральных органов рф оказывали помощь так называемым избирательным комиссиям.

По словам Скибицкого, россия провела мощную информационную кампанию, основной целью которой было убеждение европейской общественности в соблюдении оккупантами норм международного права.
 
“Российские пропагандисты в разных местах создавали постановочные сюжеты. Завозили людей из Ростовской области и Крыма для того, чтобы создать так называемую массовку. Показать, насколько люди радуются, насколько они дружно идут голосовать. Эту картинку будут показывать российскому зрителю и попытаться убедить Европу, что это произошло в соответствии с международным правом. Но мы понимаем, что это фейк. Это очередная мощная информационная кампания, которую проводит рф, покрывая свои преступления”, - подчеркнул представитель ГУР.