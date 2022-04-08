ГУР: Путин использует тему Второй мировой войны, как источник пропаганды и фейков

Руководство Кремля манипулирует темой Второй мировой войны в своих геополитических целях.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
9 июня нижняя палата парламента РФ приняла в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В начале июля его подписал глава Кремля Владимир Путин. Документ запрещает публично отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии».
По словам Буданова, складывается впечатление, что для Кремля Вторая мировая война продолжается и является источником пропаганды и фейков, в первую очередь для россиян, «которые воспитываются на мифах так называемой Отечественной войны как «народ-освободитель».
Глава ГУР заявил, что украинская разведка отслеживает гибридные методы, которые Кремль использует для обеления своей истории и истории СССР:
«Этот нарратив не только помогает РФ делить мир на своих и чужих, но и мотивирует и оправдывает российскую вооруженную агрессию, как и в Советском Союзе, подается как „освобождение“ или борьба с „фашизмом“».
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