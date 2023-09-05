ГУР призвало украинцев на захваченных территориях собирать данные о псевдовыборах

12:25 18 августа Киев, Украина

Главное управление разведки Минобороны обратилось к украинцам на временно оккупированных россией территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах, которые хотят провести захватчики.

Обращение ГУР опубликовано в Telegram-канале ведомства.
 
"Кремлевский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года. Цель псевдовыборов - попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией", - говорится в сообщении.

ГУР просит украинцев на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах.

Информация, которая может помочь в расследовании:
  • о коллаборационистах из местных жителей и их кураторах из россии (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);
  • о так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;
  • свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.
"Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права", - отмечает ГУР.