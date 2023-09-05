ГУР призвало украинцев на захваченных территориях собирать данные о псевдовыборах

Главное управление разведки Минобороны обратилось к украинцам на временно оккупированных россией территориях с призывом собирать информацию о псевдовыборах, которые хотят провести захватчики.
Обращение ГУР опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Обращение ГУР опубликовано в Telegram-канале ведомства.
ГУР просит украинцев на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах.
Информация, которая может помочь в расследовании:
- о коллаборационистах из местных жителей и их кураторах из россии (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);
- о так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;
- свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.
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