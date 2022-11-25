ГУР опубликовало список зарубежных компаний, производящих чипы для ракет рф

17:20 25 ноября Киев, Украина





Отмечается, что рф использует для производства ракет собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. Он был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР.



Эту систему враг использует для наведения ракет. Вместе с тем, хотя разработка ГЛОНАСС российская, она не может функционировать без микрочипов иностранного производства. Главное управление разведки Минобороны заявляет, что микрочипы для российских ракет продолжают производить более десятка иностранных компаний.Отмечается, что рф использует для производства ракет собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS. Он был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР.Эту систему враг использует для наведения ракет. Вместе с тем, хотя разработка ГЛОНАСС российская, она не может функционировать без микрочипов иностранного производства.

"Чипы принимают и обрабатывают координаты от ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру", - объяснили в разведке.



Сообщается, что около 13 иностранных компаний продолжают производить чипы с поддержкой российской системы. Среди них Linx Technologies (США), Broadcom (США), Qualcomm (США), Telit (США), Maxim Integrated (США), TRIMBLE (США), Cavli Wireless (США), u-blox AG (Швейцария), STMicroelectronics (Швейцария), Sierra Wireless (Канада), NovAtel (Канада), Septentrio (Бельгия) и Antenova (Британия).



/>Россия продолжает закупать микрочипы благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам. Враг использует эти элементы для производства беспилотников Орлан-10 и Shahed-136, РСЗО Торнадо-С и Смерч, ракеты Искандер, Калибр и Кинжал, а также авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.