ГУР о потерях "РДК" в Белгородской области: очередной фейк пропаганды рф

16:06 24 мая Киев, Украина

Рашистская пропаганда "сломалась" после событий на Белгородщине, поскольку не может нормально объяснить ключевые моменты даже внутренней аудитории.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Российская пропаганда рассказывает о якобы больших потерях среди бойцов "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области. Однако это только выдумки. "Что касается потерь - нет, эта информация не подтверждается. Это наскоро слепленные пропагандистские фейки и не более. Там было много смешных вещей, в частности, генерал, который лично "руководил освобождением улицы" и другие забавные моменты", - пояснил Юсов.

По его словам, в настоящее время в оккупационных властях Белгородской области наблюдается "продолжение паники, хаоса и неопределенности". кремль дезориентирован лояльным отношением к повстанцам среди местного российского населения, отметил Юсов.

"Уже некоторое время российская пропаганда не может четко и правильно объяснить какие-то ключевые сообщения даже для внутренней аудитории. Весь мир увидел, что в россии разворачивается настоящее внутреннее противостояние между свободными людьми, гражданами, которые хотят жить в другой стране, которые осуждают преступления путина, и, собственно, преступным режимом, — сказал Юсов.