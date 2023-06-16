ГУР о потерях "РДК" в Белгородской области: очередной фейк пропаганды рф

Рашистская пропаганда "сломалась" после событий на Белгородщине, поскольку не может нормально объяснить ключевые моменты даже внутренней аудитории.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Российская пропаганда рассказывает о якобы больших потерях среди бойцов "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области. Однако это только выдумки.
По его словам, в настоящее время в оккупационных властях Белгородской области наблюдается "продолжение паники, хаоса и неопределенности". кремль дезориентирован лояльным отношением к повстанцам среди местного российского населения, отметил Юсов.
Кроме того, он сообщил, что ГУР располагает информацией о том, что россия перебрасывает оккупантов с линии фронта в Украине на территорию рф. Эта информация, по словам Юсова, проверяется и отслеживается.
Ядерные боеприпасы, которые россияне вывезли с объекта Белгород-22 после вторжения повстанцев, пока не вернули. Юсов говорит, что эксплуатация этого объекта под вопросом.
Ядерные боеприпасы, которые россияне вывезли с объекта Белгород-22 после вторжения повстанцев, пока не вернули. Юсов говорит, что эксплуатация этого объекта под вопросом.
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