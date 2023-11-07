ГУР: нет активного перемещения БПЛА "Шахед" из Ирана в россию

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на данный момент не зафиксировано активного перемещения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Шахед" из Ирана в россию. Однако частичное производство данного типа дронов началось на заводе в городе Алабуга, расположенном в республике Татарстан.
По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, Иран уже выполнил первые контракты на поставку готовых беспилотников-камикадзе в россию. Следовательно, на данный момент россия может получать только ограниченные партии БПЛА и компонентов для производства "Шахедов" на своей территории.
Скибицкий отметил, что враг планировал производить не менее 200 "Шахедов" в месяц, однако фактически производство началось с меньших объемов. В основном это связано с тем, что россия только начала увеличивать производство, и на данный момент в основном осуществляется сборка из компонентов, поставляемых из Ирана.
БПЛА "Шахед", которые в россии переименованы в "Герань-2", собираются на заводе в Алабуге. Кроме того, в россии также функционируют связанные предприятия, занимающиеся поставками компонентов для вооруженных беспилотных аппаратов.
По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, Иран уже выполнил первые контракты на поставку готовых беспилотников-камикадзе в россию. Следовательно, на данный момент россия может получать только ограниченные партии БПЛА и компонентов для производства "Шахедов" на своей территории.
Скибицкий отметил, что враг планировал производить не менее 200 "Шахедов" в месяц, однако фактически производство началось с меньших объемов. В основном это связано с тем, что россия только начала увеличивать производство, и на данный момент в основном осуществляется сборка из компонентов, поставляемых из Ирана.
БПЛА "Шахед", которые в россии переименованы в "Герань-2", собираются на заводе в Алабуге. Кроме того, в россии также функционируют связанные предприятия, занимающиеся поставками компонентов для вооруженных беспилотных аппаратов.
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