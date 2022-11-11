ГУР МО подтвердило вхождение ВСУ в Херсон

16:40 11 ноября Киев, Украина

Подразделения Вооруженных Сил Украины уже заходят в Херсон . Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в пятницу, 11 ноября.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ . Пути отступления российских оккупантов – под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены", – говорится в сообщении.



В разведке предупредили, что каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен.