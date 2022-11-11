ГУР МО подтвердило вхождение ВСУ в Херсон

16:40 11 ноября Киев, Украина

Подразделения Вооруженных Сил Украины уже заходят в Херсон. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в пятницу, 11 ноября.
 
"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены", – говорится в сообщении.

В разведке предупредили, что каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен.
 
"У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – предупредили россиян в ГУР.