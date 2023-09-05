Гуменюк рассказала о маневре россиян во время ночной атаки дронов

10:20 19 августа Киев, Украина

В ночь на субботу 19 августа в Украине опять ширилась воздушная тревога. Ожидался ракетный удар с моря. Но, как рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, это была попытка российских оккупантов отвлечь внимание и запутать Силы противовоздушной обороны Украины.

По ее словам, перед очередной атакой россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет типа Калибр, однако на самом деле оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления.

"Враг напряг ситуацию накануне на юге, выведя ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами, на дежурство в море. Очевидно, это был (обманчивый - ред.) маневр. Потому что атака произошла позже на северном направлении - враг запустил Шахеды с Курского направления", - объяснила она.

Напомним, в субботу ночью, 19 августа, тревога была объявлена в нескольких восточных областях из-за угрозы атаки дронами-камикадзе, а также вражеской авиации.

Позже в воздушных силах предупредили, что в Украину залетает новая группа Шахедов. Впоследствии тревога быстро распространилась на запад.