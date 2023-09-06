Гуменюк: падение российских дронов в Румынии - не первый случай

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, прокомментировала падение российских дронов на территории Румынии, подчеркнув, что это не первый случай, когда россия использует географическую особенность Одесской области в контексте ее близости к границе Румынии.
Она сделала это заявление в ходе брифинга 4 сентября, подчеркнув, что враг регулярно пользуется этой географической особенностью, направляя дроны на максимальную близость к государственной границе.
Гуменюк отметила, что расстояние между Одесской областью и Румынией настолько небольшое, что как сам дрон-камикадзе, так и последствия его боевых действий могут представлять реальную угрозу для соседней страны.
Она сделала это заявление в ходе брифинга 4 сентября, подчеркнув, что враг регулярно пользуется этой географической особенностью, направляя дроны на максимальную близость к государственной границе.
Гуменюк отметила, что расстояние между Одесской областью и Румынией настолько небольшое, что как сам дрон-камикадзе, так и последствия его боевых действий могут представлять реальную угрозу для соседней страны.
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