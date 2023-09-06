Гуменюк: падение российских дронов в Румынии - не первый случай

"Факт был зафиксирован, проинформирована страна-сосед, что такая опасность существует и нами зафиксировано попадание. С нашей стороны Украина как открытая страна, мы откровенно и честно проинформировали. Далее реагирование должно быть за соседней страной", - заявила Гуменюк.