Гуменюк оценила удар рф по Украине из Черного моря

Российские военные совершают маневры в Черном море. В связи с этим оккупанты могут готовиться к новому ракетному удару по Украине.
Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам Гуменюк, оккупанты некоторое время "играют мышцами в море", демонстрируют свое присутствие, имитируют контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару.
На вопрос, готовятся ли оккупанты к очередному ракетному удару, она сказала: "Вполне вероятно. В нашем случае нужно быть готовым к любому развитию событий".
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