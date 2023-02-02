Гуменюк оценила удар рф по Украине из Черного моря

10:28 02 февраля Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Российские военные совершают маневры в Черном море. В связи с этим оккупанты могут готовиться к новому ракетному удару по Украине.Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк

"Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество общей корабельной группировки. Сейчас - это 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель, остальное же заведено в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее определенную подготовку. Потому что мы уже не раз наблюдали такую последовательность их действий", - сказала она.



По словам Гуменюк, оккупанты некоторое время "играют мышцами в море", демонстрируют свое присутствие, имитируют контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару.



На вопрос, готовятся ли оккупанты к очередному ракетному удару, она сказала: "Вполне вероятно. В нашем случае нужно быть готовым к любому развитию событий".