Гуманитарный кризис с водой в Крыму придумала Россия

В Крыму есть проблемы с поставками воды только на военных базах оккупантов, у мирных жителей крымского полуострова проблем с водоснабжением нет.
Об этом он сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
В случае, если проблемы с водоснабжением будут касаться населения, Украина подумает, как можно помочь.
Процесс восстановления подачи воды находится под контролем.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, в каком случае Украина даст воду в Крым. Так, украинцев на полуострове не бросят в случае гуманитарной катастрофы, обеспечив всем необходимым: едой, медикаментами и водой, в том числе.
Глава Кабмина обратил внимание, что поставлять воду могут лишь украинскому населению Крыма.
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