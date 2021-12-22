Гуманитарный кризис с водой в Крыму придумала Россия

18:17 14 Август Киев, Украина

Крыму есть проблемы с поставками воды только на военных базах оккупантов, у мирных жителей крымского полуострова проблем с водоснабжением нет.

Об этом он сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Этот тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде, и поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе - это как раз усиление российского сигнала", - заявил Кулеба.

В случае, если проблемы с водоснабжением будут касаться населения, Украина подумает, как можно помочь.

"Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант", - сказал министр.

Процесс восстановления подачи воды находится под контролем.

"Поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", - резюмировал Кулеба.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, в каком случае Украина даст воду в Крым. Так, украинцев на полуострове не бросят в случае гуманитарной катастрофы, обеспечив всем необходимым: едой, медикаментами и водой, в том числе.



Глава Кабмина обратил внимание, что поставлять воду могут лишь украинскому населению Крыма.