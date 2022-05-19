Гуманитарной помощи становится меньше

Гуманитарная помощь становится уже не такой большой по весу.
Объемы гуманитарной помощи Украине из Европы сокращаются с каждым месяцем.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
Он объяснил причины такой тенденции очередями на таможне. Также гуманитарная помощь становится более целевой и, соответственно, не такой большой по весу, ведь уже не везут так много консервов, бытовой химии и тому подобное. Кроме того, вступили в силу таможенные льготы, и часть товаров завозят не как гуманитарную помощь.
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