Гуманитарной помощи становится меньше

15:15 19 мая Киев, Украина

Гуманитарная помощь становится уже не такой большой по весу.

Объемы гуманитарной помощи Украине из Европы сокращаются с каждым месяцем.



Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

"По данным таможни, с каждым месяцем количество такой помощи уменьшается: за март - 183 тыс. тонн; апрель - 122 тыс. тонн; май (до 17/05) - 61 тыс. тонн", - отметил Железняк.

Он объяснил причины такой тенденции очередями на таможне. Также гуманитарная помощь становится более целевой и, соответственно, не такой большой по весу, ведь уже не везут так много консервов, бытовой химии и тому подобное. Кроме того, вступили в силу таможенные льготы, и часть товаров завозят не как гуманитарную помощь.