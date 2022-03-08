ГСЧС Украины с начала войны совершила 2 200 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками

09:08 06 Март Киев, Украина

Наиболее масштабные последствия ведения боевых действий испытали объекты гражданской инфраструктуры в Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

 

За сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 422 выезда, в том числе 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 64 человека.

Пиротехники ГСЧС осуществили 63 привлечения, обезврежено 605 ВНП.

Всего с начала войны подразделения ГСЧС совершили более 6 600 выездов, в том числе около 2 200 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 280 человек.

Пиротехники ГСЧС осуществили 545 привлечений, обезврежено 1329 ВНП.