ГСЧС Украины с начала войны совершила 2 200 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками

Наиболее масштабные последствия ведения боевых действий испытали объекты гражданской инфраструктуры в Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.
За сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 422 выезда, в том числе 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 64 человека.
Пиротехники ГСЧС осуществили 63 привлечения, обезврежено 605 ВНП.
Всего с начала войны подразделения ГСЧС совершили более 6 600 выездов, в том числе около 2 200 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 280 человек.
Пиротехники ГСЧС осуществили 545 привлечений, обезврежено 1329 ВНП.
Пиротехники ГСЧС осуществили 63 привлечения, обезврежено 605 ВНП.
Всего с начала войны подразделения ГСЧС совершили более 6 600 выездов, в том числе около 2 200 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 280 человек.
Пиротехники ГСЧС осуществили 545 привлечений, обезврежено 1329 ВНП.
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