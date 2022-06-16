Грузию подозревают в обходе антироссийских санкций

13:42 16 июня Киев, Украина

Грузию заподозрили в обходе антироссийских санкций.

Об этом заявила группа украинских депутатов, призвав Соединенные Штаты принять меры, но они не предоставили дополнительных подробностей или конкретных примеров.



Посольство Грузии в Вашингтоне заявило, что обвинения "полностью ложные".



Депутат Давид Арахамия, главный переговорщик Украины с россией, заявил, что ожидается, что украинская делегация, которая посетит Вашингтон, проведет встречи в Конгрессе США, Государственном департаменте и Министерстве финансов США по этому вопросу и другим темам.



3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против россии.