Грузия ждет Саакашвили с "распростертыми объятиями"

“В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!” — сказал Саакашвили.



