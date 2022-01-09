Грузия ждет Саакашвили с "распростертыми объятиями"
17:33 27 Август Киев, Украина
В парвительстве Грузии мгновенно отреагировала на заявление Саакашвили
о возвращении на родину, так, глава Минюста Грузии заявила, что ведомство приветствует такое решение экс-президента и с радостью встретит его на границе, чтобы задержать.
“Мы, конечно, приветствуем, если он найдет силы в Грузии и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма. Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть (перепроверить), когда будет находится в грузинской тюрьме”,
— сказала Министр юстиции
Грузии Теа Цулукиани.
“В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!” — сказал Саакашвили.
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