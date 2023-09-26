Грузия вводит запрет на экспорт автомобилей в россию из ЕС

С начала 26 сентября Грузия ввела запрет на экспорт, вывоз и транзит в россию автомобилей, которые были ввезены из стран Европейского Союза.
Об этом информирует АРА.az, ссылаясь на пресс-службу министерства финансов Грузии.
Под запрет попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 кубических метров, а также гибридные и электрические автомобили.
Эти ограничения были введены в контексте 11-го пакета санкций, принятых Европейским Союзом в отношении россии.
Об этом информирует АРА.az, ссылаясь на пресс-службу министерства финансов Грузии.
Под запрет попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 кубических метров, а также гибридные и электрические автомобили.
Эти ограничения были введены в контексте 11-го пакета санкций, принятых Европейским Союзом в отношении россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии