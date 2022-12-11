Грузия предоставит гуманитарную помощь Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в скором времени Украина получит генераторы в качестве гуманитарной помощи.
Об этом 9 декабря сообщил грузинскй портал.
Отмечается, что Министерству экономики поручено выполнить распоряжение в кратчайшие сроки. При этом количество генераторов и сумма, выделенная на их приобретение, пока не названа.
Как заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, Тбилиси никогда не пренебрегал помощью Киеву "в пределах своих возможностей".
Он также выразил недоумение насчет "непонятного волнения", которое возникло из-за времени, необходимого для рассмотрения предложений о помощи Украине.
Об этом 9 декабря сообщил грузинскй портал.
Отмечается, что Министерству экономики поручено выполнить распоряжение в кратчайшие сроки. При этом количество генераторов и сумма, выделенная на их приобретение, пока не названа.
Как заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, Тбилиси никогда не пренебрегал помощью Киеву "в пределах своих возможностей".
Он также выразил недоумение насчет "непонятного волнения", которое возникло из-за времени, необходимого для рассмотрения предложений о помощи Украине.
По его словам, на 1 декабря Грузия в целом потратила до 12 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.
Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергокризиса, вызванного обстрелами рф.
Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергокризиса, вызванного обстрелами рф.
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