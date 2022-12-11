Грузия предоставит гуманитарную помощь Украине

18:18 09 декабря Киев, Украина





Об этом 9 декабря сообщил грузинскй портал.



Отмечается, что Министерству экономики поручено выполнить распоряжение в кратчайшие сроки. При этом количество генераторов и сумма, выделенная на их приобретение, пока не названа.



Как заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, Тбилиси никогда не пренебрегал помощью Киеву "в пределах своих возможностей".



Он также выразил недоумение насчет "непонятного волнения", которое возникло из-за времени, необходимого для рассмотрения предложений о помощи Украине. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в скором времени Украина получит генераторы в качестве гуманитарной помощи.Об этом 9 декабря сообщил грузинскй портал.Отмечается, что Министерству экономики поручено выполнить распоряжение в кратчайшие сроки. При этом количество генераторов и сумма, выделенная на их приобретение, пока не названа.Как заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, Тбилиси никогда не пренебрегал помощью Киеву "в пределах своих возможностей".Он также выразил недоумение насчет "непонятного волнения", которое возникло из-за времени, необходимого для рассмотрения предложений о помощи Украине.

"Через Минэкономики будет произведена соответствующая закупка и запрошенное оборудование будет направлено для наших украинских друзей", - подчеркнул Джавелидзе.

По его словам, на 1 декабря Грузия в целом потратила до 12 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.



Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Тбилиси уже месяц игнорирует запросы Киева на помощь в условиях энергокризиса, вызванного обстрелами рф.