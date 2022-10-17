Грузия может рассмотреть вопрос отмены безвизового режима с рф

14:20 17 октября Киев, Украина

Глава Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность в связи с потоком россиян, хлынувшим в страну, в частности, после объявления мобилизации в рф.

«Не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным», — сказала Зурабишвили (цитата по ТАСС). По ее словам, окончательное решение должно принять «правительство вместе с обществом».

Ранее оппозиционные партии Грузии и ряд неправительственных организаций призвали власти ввести визовый режим для граждан россии, ограничив время их пребывания в стране до трех месяцев.



После начала войны в Украине



Объявленная 21 сентября "частичная" мобилизация привела к новой волне эмиграции. На российско-грузинской границе образовались многокилометровые очереди. Некоторые стояли в пробке по несколько суток. Чтобы снизить загруженность, на территорию Северной Осетии перестали пропускать автомобили из других регионов.



МВД Грузии сообщало, что только с 17 по 26 сентября в страну въехали почти 80 тысяч граждан рф. Согласно данным Национальной администрации туризма республики, за весь месяц республика приняла 163 тысячи россиян.



При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе уверял, что мобилизация в россии не станет поводом для отмены безвизового режима. После начала войны в Украине Грузия стала одним из самых популярных направлений для релокации россиян. По данным МВД страны, в марте–июне сюда въехали около 278 тысяч граждан рф, из них порядка 50 тысяч остались в стране.Объявленная 21 сентября "частичная" мобилизация привела к новой волне эмиграции. На российско-грузинской границе образовались многокилометровые очереди. Некоторые стояли в пробке по несколько суток. Чтобы снизить загруженность, на территорию Северной Осетии перестали пропускать автомобили из других регионов.МВД Грузии сообщало, что только с 17 по 26 сентября в страну въехали почти 80 тысяч граждан рф. Согласно данным Национальной администрации туризма республики, за весь месяц республика приняла 163 тысячи россиян.При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе уверял, что мобилизация в россии не станет поводом для отмены безвизового режима.

«Этот вопрос ни в каком ключе не рассматривается», — говорил он.

Грузия отменила визы для россиян в 2012 году. Тогдашний президент Михаил Саакашвили объяснил это пользой от развития туризма. Россияне могут находиться на территории республики в течение года.



Президент рф владимир путин ввел визовый режим с Грузией в 2000 году, заявив о террористической угрозе. Дипотношения между странами были разорваны в 2008 году из-за того, что россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии. После антироссийских протестов в Тбилиси в 2019 году путин распорядился прекратить прямое авиасообщение с республикой. Пропускной пункт «Казбеги-Верхний Ларс» — единственный легальный способ попасть в Грузию из россии по земле.