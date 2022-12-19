Группа "Вагнера" ​​использует заключенных как расходный материал - британская разведка

09:14 19 декабря Киев, Украина

В последние месяцы ЧВК "Вагнера" разработала наступательную тактику, в которой большое количество плохо обученных осужденных использует как расходный материал.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"российская военная группировка Вагнера продолжает играть важную роль в боевых действиях вокруг города Бахмут в Донецкой области. В последние месяцы ЧВК разработала наступательную тактику, чтобы использовать большое количество плохо обученных завербованных осужденных", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что отдельные бойцы, по всей вероятности, получают смартфоны или планшеты, показывающие определенную ось продвижения и цель нападения, наложенные на коммерческие спутниковые изображения.

"На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по радиосвязи, получая информацию по видео с небольших беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

По данным разведки, отдельным лицам и подразделениям приказано двигаться заранее спланированным маршрутом, часто с огневой поддержкой, но реже рядом с бронетехникой. Оперативникам "Вагнера", самовольно отклоняющимся от намеченных маршрутов атаки, скорее всего, грозит смертная казнь.