Группа ССО Украины взорвала мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм

По данным украинских военных, были уничтожены автомобиль «Тигр», КамАЗ и три «Урала».

"Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост на пути вражеской техники. Дальше - кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента. Заложив взрывчатку в определенное место, операторы ССО Украины ждали врага, который ничего не подозревая ехал на встречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну. Взорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.