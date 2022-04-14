Группа ССО Украины взорвала мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм
09:47 14 апреля Киев, Украина
Командование Сил специальных операций (ССО)
Вооруженных сил Украины сообщило, что несколько дней назад была обнаружена дополнительная вражеская техника в Харьковской области, двигавшиеся в сторону Изюма для
усиление вражеской группировки, которая уже успешно ликвидорована.
По данным украинских военных, были уничтожены автомобиль «Тигр», КамАЗ и три «Урала».
"Установив маршрут движения вражеской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост на пути вражеской техники. Дальше - кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента. Заложив взрывчатку в определенное место, операторы ССО Украины ждали врага, который ничего не подозревая ехал на встречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну. Взорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
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