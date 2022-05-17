Группа следователей приехали в Украину для расследования преступлений РФ

19:15 17 мая Киев, Украина

Группа экспертов Гаагского трибунала прибыла в Украину для участия в расследовании.



Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан анонсировал, что направил в Украину группу судебно-медицинских экспертов для участия в расследовании военных преступлений.



Об этом сообщает прокурор МУС в заявлении распространенное во вторник 17 мая.



По словам прокурора, в ходе этой миссии его Офис сосредоточится на ряде основных задач, направленных на "ускорение независимых расследований и укрепление синергии следственных действий с национальными властями на местах в Украине".

"Я могу подтвердить, что сегодня мой Офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебно-медицинских экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда и оказания поддержки национальным властям Украины. Это самое масштабное разовое развертывание моего Офиса на местах с момента его создания", - говорится в заявлении прокурора.



Эксперты должны собрать свидетельские показания, относящиеся к военным нападениям, которые могут представлять собой преступления Римского статута.