Группа следователей приехали в Украину для расследования преступлений РФ

Группа экспертов Гаагского трибунала прибыла в Украину для участия в расследовании.
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан анонсировал, что направил в Украину группу судебно-медицинских экспертов для участия в расследовании военных преступлений.
Об этом сообщает прокурор МУС в заявлении распространенное во вторник 17 мая.
По словам прокурора, в ходе этой миссии его Офис сосредоточится на ряде основных задач, направленных на "ускорение независимых расследований и укрепление синергии следственных действий с национальными властями на местах в Украине".
Эксперты должны собрать свидетельские показания, относящиеся к военным нападениям, которые могут представлять собой преступления Римского статута.
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