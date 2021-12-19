Грозев назвал главную причину срыва операции по захвату "вагнеровцев"

Главной причиной срыва операции по захвату "вагнеровцев", проводивших украинские специальные службы, следует считать решение о переносе реализации ее финального этапа на пять дней.
Об этом рассказал журналист-расследователь английского издания Bellingcat, недавно опубликовавший материалы по операции, Христо Грозев.
По мнению журналиста, во время проведения подобных спецопераций действия их участников должны быть скоординированы и работать «как часовой механизм», а возможное отклонение от предыдущих сценариев должно быть известно заранее.
«В момент, когда по какой-то причине – легитимной или элегитимной, это не нам судить, принимается решение внести такое изменение, а именно, пятидневное проживание этих преступников на территории государства, которое было на тот момент очень «параноидально» настроено не только в отношении по Западу, а по Востоку», – подчеркнул журналист.
Также Христо Грозев добавил, что, по его мнению, если до переноса операции по захвату «вагнеровцев» риск ее срыва составил около 20%, то после соответствующего решения он увеличился до 95%.
Напомним, в обнародованном 17 ноября расследовании Bellingcat и российского издания The Insider говорится , что предполагаемая планируемая операция украинской разведки по задержанию российских наемников была сорвана после того, как Офис президента Украины Владимира Зеленского решил ее перенести. Позже в телевизионном интервью тогдашний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба подтвердил информацию журналистов .
Бурба также рассказал, что наиболее вероятной причиной провала спецоперации по захвату "вагнеровцев " является наличие "крота" среди высокого руководства Украины.
По мнению журналиста, во время проведения подобных спецопераций действия их участников должны быть скоординированы и работать «как часовой механизм», а возможное отклонение от предыдущих сценариев должно быть известно заранее.
«В момент, когда по какой-то причине – легитимной или элегитимной, это не нам судить, принимается решение внести такое изменение, а именно, пятидневное проживание этих преступников на территории государства, которое было на тот момент очень «параноидально» настроено не только в отношении по Западу, а по Востоку», – подчеркнул журналист.
Также Христо Грозев добавил, что, по его мнению, если до переноса операции по захвату «вагнеровцев» риск ее срыва составил около 20%, то после соответствующего решения он увеличился до 95%.
Напомним, в обнародованном 17 ноября расследовании Bellingcat и российского издания The Insider говорится , что предполагаемая планируемая операция украинской разведки по задержанию российских наемников была сорвана после того, как Офис президента Украины Владимира Зеленского решил ее перенести. Позже в телевизионном интервью тогдашний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба подтвердил информацию журналистов .
Бурба также рассказал, что наиболее вероятной причиной провала спецоперации по захвату "вагнеровцев " является наличие "крота" среди высокого руководства Украины.
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