Громов прокомментировал "выход" оккупантов из Херсонщины



Представитель Генштаба напомнил, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия украинских воинов.



По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Украина не доверяет словам рф о выводе войск из Херсона.

"Россиянам верить нельзя, мы в этом много раз убеждались. Искусство войны, в частности, включает и искусство обмануть противника. С другой стороны, с точки зрения пропаганды, это показательный кейс, он сделан в российских традициях... все видели, как это театрализованное действие происходит. Да, это сигналы, которые рф подает в процессе войны своим потребителям информации и наружу. Но мы напоминаем еще раз, что словам рф не доверяем", - заявила замглавы Минобороны на брифинге.