Громов прокомментировал "выход" оккупантов из Херсонщины

Силы обороны Украины не могут пока что ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Об этом заявил на брифинге 10 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Он отметил, что на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками, "тем самым не оставив врагу другого выхода, как воспользоваться бегством".
Он отметил, что на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками, "тем самым не оставив врагу другого выхода, как воспользоваться бегством".
Представитель Генштаба напомнил, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия украинских воинов.
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Украина не доверяет словам рф о выводе войск из Херсона.
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