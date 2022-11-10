Громов прокомментировал "выход" оккупантов из Херсонщины

13:51 10 ноября Киев, Украина

Силы обороны Украины не могут пока что ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Об этом заявил на брифинге 10 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками, "тем самым не оставив врагу другого выхода, как воспользоваться бегством".
 
"Однако на данный момент мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официальных сообщений Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ", - подчеркнул Громов.

Представитель Генштаба напомнил, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия украинских воинов.
 
"Так же, как враг выходил из Киева, Харьковщины, оставлял остров Змеиный, вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий", - указал он.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Украина не доверяет словам рф о выводе войск из Херсона.
 
"Россиянам верить нельзя, мы в этом много раз убеждались. Искусство войны, в частности, включает и искусство обмануть противника. С другой стороны, с точки зрения пропаганды, это показательный кейс, он сделан в российских традициях... все видели, как это театрализованное действие происходит. Да, это сигналы, которые рф подает в процессе войны своим потребителям информации и наружу. Но мы напоминаем еще раз, что словам рф не доверяем", - заявила замглавы Минобороны на брифинге.
 