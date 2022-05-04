Гриценко о репутации президента и шансах "Слуги народа"

06:30 08 декабря Киев, Украина

"Имиджевыми потерями для Зеленского" назвал Анатолий Гриценко проигрыш ахметовского кандидата на выборах в мэры Кривого Рога. Слуга народа теряет репутацию в глазах избирателей и рискует лишиться места в парламенте.



Об этом на своей странице в Фейсбук написал Анатолий Гриценко.

"В своем родном Кривом Роге Зеленский поставил на карту все. Он туда не раз приезжал, агитировал, фотографировался на фоне рекламы кандидата, транслировал видеообращение ... Открыто пошел на союз с Ахметовым/Новинским, они отправили своего топ-менеджера кандидатом от Зеленского. После первого тура нашли "аргументы" для победителя Вилкула-старшего, чтобы тот "добровольно" снялся с выборов. В итоге, несмотря на все эти игрища с явными имиджевыми потерями для Зеленского - он Кривой Рог проиграл. Как проиграл и все другие крупные города страны", - отметил Гриценко.

Политик считает, что в следующем парламенте партии "Слуга народа" не будет.



"Ведь на самом деле в Зеленском его избиратели видели Голобородько. За полтора года увидели: он просто Зеленский", - пояснил Гриценко.