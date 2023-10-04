Греция предлагает альтернативный маршрут для украинского зерна через Эгейское море

Греция предлагает использовать свои порты в Эгейском море как альтернативный маршрут для экспорта украинского зерна, учитывая блокаду Черного моря.
Эту инициативу сообщает издание Kathimerini.
Правительство Греции уже провело обсуждения своего предложения с партнерами в Европейском союзе и другими странами, включая Великобританию. Идея заключается в перегрузке части украинского зерна в греческих портах Салоники и Александропулу с последующей доставкой зерна морским путем.
Для осуществления этой идеи предполагается транспортировка зерна по железной дороге через Румынию и Болгарию, а затем греческими коммерческими судами.
Однако существует ограничение в виде ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на севере Греции. Но в случае одобрения и реализации этой инициативы, это может стать стимулом для модернизации железнодорожных путей в этом регионе, особенно на линии от Александропулу до Орменио, граничащей с Болгарией.
Эту инициативу сообщает издание Kathimerini.
Правительство Греции уже провело обсуждения своего предложения с партнерами в Европейском союзе и другими странами, включая Великобританию. Идея заключается в перегрузке части украинского зерна в греческих портах Салоники и Александропулу с последующей доставкой зерна морским путем.
Для осуществления этой идеи предполагается транспортировка зерна по железной дороге через Румынию и Болгарию, а затем греческими коммерческими судами.
Однако существует ограничение в виде ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на севере Греции. Но в случае одобрения и реализации этой инициативы, это может стать стимулом для модернизации железнодорожных путей в этом регионе, особенно на линии от Александропулу до Орменио, граничащей с Болгарией.
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