Греция начала поставлять в Украину бронированные машины пехоты БМП-1

Греция начала снабжать Украину военной помощью для борьбы с российской агрессией. Речь идет о бронированных машинах пехоты БМП-1.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
Ранее Германия отправила Греции первую партию боевых машин пехоты Marder в рамках "кругового обмена". В то же время имеющиеся в Греции советские БМП-1 передали Украине.
В конце мая Германия заключила с Грецией договоренность, согласно которой Украина получит греческую технику советского производства и получит немецкие бронетранспортеры.
В конце мая Германия заключила с Грецией договоренность, согласно которой Украина получит греческую технику советского производства и получит немецкие бронетранспортеры.
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