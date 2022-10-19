Греция начала поставлять в Украину бронированные машины пехоты БМП-1

16:08 19 октября Киев, Украина





Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Греция начала снабжать Украину военной помощью для борьбы с российской агрессией. Речь идет о бронированных машинах пехоты БМП-1 Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

"Не буду скрывать, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - сказал Кулеба.

Ранее Германия отправила Греции первую партию боевых машин пехоты Marder в рамках "кругового обмена". В то же время имеющиеся в Греции советские БМП-1 передали Украине.



В конце мая Германия заключила с Грецией договоренность, согласно которой Украина получит греческую технику советского производства и получит немецкие бронетранспортеры.