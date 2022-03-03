Граждане РФ начинают осознавать преступность и диктатуру своей власти

Коренной россиянин из Тверской области пришел в СБУ, чтобы воевать с РФ на стороне Украины.
«У меня нет боевого опыта, но с оружием в руках пойду защищать украинскую независимость! Призываю русских солдат не выполнять преступные приказы, не идти воевать! Опомнитесь, подумайте о матерях и ваших родных», – призывает 61-летний мужчина соотечественников.
Такое решение он принял сознательно, понимая, кто захватчик и оккупант на территории Украины.
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