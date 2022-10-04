Гражданам Украины "блокируют" выезд в страны Балтии - СМИ

13:49 04 октября Киев, Украина

Украинцы, которые хотят выехать с территории рф в европейские страны, вынуждены стоять в пешей очереди по несколько дней на российско-латвийской границе.



Об этом сообщает балтийское издание Delfi.



В сообщении говорится, что для европейцев и россиян у границы существует отдельная очередь. Она идет достаточно быстро. Однако украинцев российские пограничники пропускают очень медленно - иногда лишь несколько человек в день. Однако в очереди стоят сотни человек.



Граждане Украины вынуждены проводить под открытым небом по несколько дней, прежде чем их выпустят с территории россии.



Издание сообщает, что автобусные перевозчики довозят людей до границы. После этого, другой автобус ждет их с другой стороны. Однако переход границы растягивается на несколько суток.



В итоге люди спят на картоне, на поддонах, на клеенках, у многих с собой нет даже термоса.



Очевидцы рассказывают, что российские пограничники практиковали "коллективное наказание": если кто-то возле КПП заходил за линию, которую нельзя пересекать, очередь останавливали и четыре часа не пропускали никого.



По их словам, ситуация немного изменилась когда волонтеры начали ставить палатки.



Издание добавляет, что поток беженцев увеличился примерно в 10 раз по сравнению со августом. В частности, массовый выезд из россии связан с нынешней ситуацией в стране.

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