Границы между Украиной и Польшей не будет

18:26 06 мая Киев, Украина

Совместная работа Польши и Украины позволит отражать любую опасность и угрозу.


Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в обращении к своим гражданам в четверг, 5 мая.
 
"Между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", – сказал президент Польши.