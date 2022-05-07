Границы между Украиной и Польшей не будет
18:26 06 мая Киев, Украина
Совместная работа Польши и Украины позволит отражать любую опасность и угрозу.
Об этом заявил польский президент Анджей Дуда
в обращении к своим гражданам в четверг, 5 мая.
"Между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы
. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", – сказал президент Польши.
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