График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на завтра

График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 25 марта
⭕️ Киев, вокзал Дарница: 9:00 – Интерсити+ Киев – Львов; 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
⭕️ Харьков: 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов,
11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск, 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
⭕️Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
⭕️Краматорск:
13:00 - №290/289 Краматорск – Львов;
16:00 - №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
⭕️ Харьков: 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов,
11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск, 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
⭕️Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
⭕️Краматорск:
13:00 - №290/289 Краматорск – Львов;
16:00 - №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
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