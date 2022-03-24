График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на завтра

21:40 24 марта Киев, Украина

График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 25 марта

⭕️ Киев, вокзал Дарница: 9:00 – Интерсити+ Киев – Львов; 17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.



⭕️ Харьков: 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов,

11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск, 15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.



⭕️Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.



⭕️Краматорск:

13:00 - №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 - №292/291 Краматорск – Львов.



Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.