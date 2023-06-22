ГПСУ зафиксировала увеличение российских военных на территории беларуси

Государственная пограничная служба Украины зафиксировала значительное увеличение численности российских военных на территории беларуси, об этом сообщил представитель ГПСУ, Андрей Демченко, во время телемарафона.
По его словам, российские военные присутствуют на белорусской территории, однако они в настоящее время больше заняты тренировками и подготовкой.
Количество присутствующих военных на данный момент является относительно небольшим, и поэтому не указывает на то, что россия имеет достаточные силы в беларуси для повторного вторжения в Украину из этого направления.
Демченко отметил, что в начале текущего года и в конце прошлого года количество российских военных в беларуси составляло около 10-11 тысяч человек.
Однако на данный момент они зафиксировали наличие около 1,5 тысячи военнослужащих. Хотя количество увеличилось незначительно за последнее время, примерно на 500 человек, так как ранее они сообщали о присутствии около одной тысячи человек.
Необходимо отметить, что все указанные данные требуют дальнейшего подтверждения и проверки соответствующими официальными источниками.
По его словам, российские военные присутствуют на белорусской территории, однако они в настоящее время больше заняты тренировками и подготовкой.
Количество присутствующих военных на данный момент является относительно небольшим, и поэтому не указывает на то, что россия имеет достаточные силы в беларуси для повторного вторжения в Украину из этого направления.
Демченко отметил, что в начале текущего года и в конце прошлого года количество российских военных в беларуси составляло около 10-11 тысяч человек.
Однако на данный момент они зафиксировали наличие около 1,5 тысячи военнослужащих. Хотя количество увеличилось незначительно за последнее время, примерно на 500 человек, так как ранее они сообщали о присутствии около одной тысячи человек.
Необходимо отметить, что все указанные данные требуют дальнейшего подтверждения и проверки соответствующими официальными источниками.
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