Госуслуги в Украине будут переведены в электронную форму, - закон Зеленского

14:41 06 августа Киев, Украина

К концу осени в Украине госуслуги можно будет получать в электронной форме, соответствующий закон был подписан президентом сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба президента.



Согласно закону, госструктуры обязаны предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.



Закон вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.



Кроме того, вводится принцип "молчаливого согласия", согласно которому украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую информацию.



Также в законе прописали так называемый авторежим е-услуг. Они будут предоставляться без вмешательства чиновника.



Предусматривается и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.



Документ вступает в силу через три месяца со дня опубликования. В течение этого времени Кабинет министров должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.