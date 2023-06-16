Государство-агрессор создает провокационные материалы о подрыве Каховской ГЭС

12:11 09 июня Киев, Украина

Государство-агрессор запустил масштабную информационную кампанию для дискредитации Украины.

Российская кампания направлена на перекладывание ответственности за подрыв дамбы Каховской ГЭС и дискредитацию президента Владимира Зеленского.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook сообщило о подготовке государством-агрессором информационной кампании.

Российское агентство социального проектирования ведет новый этап кампании, включающий провокационные материалы, клеймящие украинское военное командование и государственных деятелей.

Вражеские заголовки публикаций с прямыми обвинениями президента Украины и военно-политического руководства будут сопровождаться комментариями фейковых аккаунтов для создания иллюзии живой дискуссии.

Бюджет проекта оценивается примерно в $6 млн и может быть увеличен.

Эта информация, полученная украинским разведывательным сообществом, свидетельствует о нарастающей информационной войне и стратегическом влиянии, которое россия пытается оказать на общественное мнение.