Государство-агрессор создает провокационные материалы о подрыве Каховской ГЭС

Государство-агрессор запустил масштабную информационную кампанию для дискредитации Украины.
Российская кампания направлена на перекладывание ответственности за подрыв дамбы Каховской ГЭС и дискредитацию президента Владимира Зеленского.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook сообщило о подготовке государством-агрессором информационной кампании.
Российское агентство социального проектирования ведет новый этап кампании, включающий провокационные материалы, клеймящие украинское военное командование и государственных деятелей.
Вражеские заголовки публикаций с прямыми обвинениями президента Украины и военно-политического руководства будут сопровождаться комментариями фейковых аккаунтов для создания иллюзии живой дискуссии.
Бюджет проекта оценивается примерно в $6 млн и может быть увеличен.
Эта информация, полученная украинским разведывательным сообществом, свидетельствует о нарастающей информационной войне и стратегическом влиянии, которое россия пытается оказать на общественное мнение.
Российская кампания направлена на перекладывание ответственности за подрыв дамбы Каховской ГЭС и дискредитацию президента Владимира Зеленского.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook сообщило о подготовке государством-агрессором информационной кампании.
Российское агентство социального проектирования ведет новый этап кампании, включающий провокационные материалы, клеймящие украинское военное командование и государственных деятелей.
Вражеские заголовки публикаций с прямыми обвинениями президента Украины и военно-политического руководства будут сопровождаться комментариями фейковых аккаунтов для создания иллюзии живой дискуссии.
Бюджет проекта оценивается примерно в $6 млн и может быть увеличен.
Эта информация, полученная украинским разведывательным сообществом, свидетельствует о нарастающей информационной войне и стратегическом влиянии, которое россия пытается оказать на общественное мнение.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии