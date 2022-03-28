Государственное бюро расследований допросит главу КСУ

09:29 02 ноября Киев, Украина

По подозрению в причастности к деятельности преступной организации, глава КСУ вызван на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР



По данным ГБР, расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий на совершение преступлений в составе преступной организации. Отмечается, что во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ними неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущества.



Напомним, Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.